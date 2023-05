Vacina contra a gripe será aplicada na Câmara Municipal

Nesta quinta-feira (01), a Câmara Municipal de Campo Grande promove campanha de vacinação contra a gripe, aberta aos servidores e a toda população da Capital. O imunizante estará disponível durante todo o dia no local.

Segundo o presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, o Legislativo une esforços com a Prefeitura, que já conta com outros 70 locais abertos durante todo o dia para aplicar as doses contra a gripe e a covid-19.

O imunológico está disponível para toda a população com mais de 6 meses, seguindo resolução da CIB (Comissão Intergestores Bipartite), em razão da baixa procura entre os públicos prioritários e a necessidade e ampliar a cobertura vacinal.

Vereador Carlão - Foto: JD1

Ao JD1, o presidente da Casa de Leis, o vereador Carlão, comentou sobre a parceria junto à Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), que vem desde à época da pandemia da Covid-19. "A Câmara sempre participou de ações de vacinação contra a Covid, dando apoio logístico. Neste ano, a Sesau, por meio do secretário Municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, nos consultou novamente, se a Câmara gostaria de fazer essa parceria para a vacinação contra a gripe", detalhou.

Conforme Carlão, com essa ação, os servidores poderão se vacinar, assim como os demais que estiverem na Câmara na data. "Muita gente visita a Câmara diariamente, e todos poderão se vacinar na quinta-feira. Também nos colocamos a disposição da Sesau, caso precisem realizar outras ações. Estaremos colaborando e disponibilizando os vereadores para participarem. É importante a Câmara participar dessa Campanha de Vacinação. A vacina é prevenção, e temos que fazer a nossa parte", finalizou.

