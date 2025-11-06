Menu
'Vai ter que se explicar': secretária falta em reunião sobre tapa buracos na Câmara

Encontro já havia sido agendado, mas quem apareceu para falar com vereadores foi o secretário-adjunto

06 novembro 2025 - 08h54Luiz Vinicius e Vinícius Santos    atualizado em 06/11/2025 às 09h00
Reunião acontece na Câmara MunicipalReunião acontece na Câmara Municipal   (Vinicius Santos)

A secretária de Finanças da prefeitura, Márcia Helena Hokama, faltou a uma reunião marcada com os vereadores de Campo Grande, nesta quinta-feira, dia 6 de novembro, que seria usada para tratar de temas importantes, como os tapa buracos.

Assuntos envolvendo folha secreta, a saúde financeira e as obras do município também seriam temas do encontro, mas quem apareceu para conversar com os parlamentares foi o secretário-adjunto da Secretaria de Finanças.

Quem organizou essa reunião foi o presidente da Comissão de Obras, Flávio Cabo Almi (PSDB), que cobrou novamente a presença da secretária Hokama e indagou que ela "vai ter se que explicar".

Para o encontro, a prefeitura também enviou o secretário de governo, Ulysses Rocha, recentemente nomeado para tratar dos assuntos ligados ao paço municipal.

A reunião proposta pela Comissão de Obras busca entender a saúde financeira do município, mas, além disso, saber porque as obras estão paradas na cidade, a situação da operação tapa buracos - alvo de reclamações frequentes dos campo-grandenses, mas sobretudo, falar sobre a 'Folha Secreta'.

