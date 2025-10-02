Menu
Política

'Vai virar ponto turístico', diz Gerson Claro sobre ponte da Rota Bioceânica

Beleza e tamanho foram lembrados pelo presidente da Assembleia Legislativa em visita às obras

02 outubro 2025 - 20h11Luiz Vinicius e Sarah Chaves    atualizado em 02/10/2025 às 20h11
Gerson Claro participa de reunião com demais autoridadesGerson Claro participa de reunião com demais autoridades   (Sarah Chaves)
O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro, não poupou elogios a construção da ponte da Rota Bioceânica no lado sul-mato-grossense e "cravou" que o local poderia virar um ponto turístico no Estado.

Gerson relembrou a beleza do local, a estrutura, vista e também o tamanho da ponte, classificando ainda como "linda" e "maravilhosa".

"A ponte vai virar ponto turístico, é maravilhosa, vai ter gente que vai sair daqui só para ir na ponte e voltar", frisou.

Ele ainda citou que o planejamento da entrega está previsto para junho ou mais tardar julho, mas que a partir de maio, já existe uma possibilidade sobre a travessia ser realizada.

Gerson Claro e demais autoridades participam de uma reunião com o presidente do Paraguai, Santiago Peña. Ainda nesta quinta-feira (2), eles estiveram em uma agenda em Porto Murtinho e no lado paraguaio para acompanhar o andamento das obras e comemoraram o avanço.

