Vander e Kemp são eleitos para presidir o PT no Estado e na Capital

Ocorreu ontem em todo o país o Processo de Eleição Direta – PED 2025 para definir a composição do

PT nacional e seus respectivos diretórios estaduais e municipais. O deputado federal, Vander Loubet que concorria para a presidência do PT-MS com Humberto Amaducci, foi o eleito.

Na mesma chapa de Vander, o deputado estadual Pedro Kemp também teve maioria dos votos para presidir o diretório municipal do PT. Já a nível nacional, devido ao adiamento do pleito do diretório estadual de Minas Gerais, o partido não divulgou o vencedor e a proclamação só ocorrerá se número de votos colégio eleitoral não fizer diferença para o ganhador.

Entre as prioridades, a nível nacional, o partido quer a reeleição do presidente Lula. Já no âmbito regional, o foco é na reeleição da deputada federal Camila Jara, eleição de Vander Loubet para o Senado e pela aprovação de projetos como a taxação dos super-ricos, fim da escala 6x1 e isenção do IR até R$ 5 mil.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também