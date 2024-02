Vander e Zeca questionam se candidatura própria é o melhor para o PT na Capital

A deputada federal Camila Jara teve o nome aprovado pelos diretórios do PT municipal de Campo Grande e regional de Mato Grosso do Sul no ano passado como pré-candidata ao Executivo municipal da Capital, mas enfrenta resistência dentro do partido.

Os deputados Zeca do PT (estadual) e Vander Loubet (federal), emitiram nota conjunta, questionando as ações do diretório municipal do partido. "Temos um projeto maior, que não se esgotou na disputa presidencial de 2022 e não se esgotará nas eleições municipais deste ano. É preciso criar condições concretas para garantir a afirmação dos objetivos maiores".

"Pensamos e propomos caminhos diferentes". Em nota parlamentares confirmam candidatura própria da sigla. "É legítima a decisão do Diretório Municipal em apontar, articular e defender a candidatura própria do PT. Não questionamos. E muito menos temos qualquer questionamento à legitimidade da pré-candidata apontada pelo Diretório, a companheira deputada federal Camila Jara, a quem reconhecemos como jovem liderança de grande importância".

Além disso, em nota, Vander e Zeca questionam falta de debate sobre a estratégia do partido na Capital. "É legítimo debatermos e decidiremos no momento e no fórum próprios. No caso, o Encontro Municipal Eleitoral que a Direção já deveria ter marcado, mas não o fez".

"A questão, para nós, é outra: a candidatura própria é o único e/ou o melhor caminho para o PT de Campo Grande nas eleições de 2024? Qual é o centro político da estratégia de candidatura própria que a sustente como a melhor escolha para que o PT cumpra o seu papel e tarefa fundamentais: ampliar os espaços de sustentabilidade do governo Lula?"

Nota ressalta que objetivo é construir PT em unidade. "É necessário um amplo e democrático debate, para que se discuta a melhor alternativa de encaminhamento com relação à participação do nosso partido nas eleições de 2024 na Capital e no estado".

