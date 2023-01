Vander espera aval de bancada para coordenar

Cotado para coordenar a bancada federal de Mato Grosso do Sul em Brasília, Vander Loubet (PT), declarou ao JD1 que espera uma reunião com deputados para confirmar novo papel, até então ocupado pela ministra Simone Tebet.

"Espero assumir até pela minha experiência de seis mandatos, enquanto os outros deputados vêm para o primeiro ano", segundo Vander, a conversa para que ele assuma a coordenação foi positiva com Beto Pereira, Geraldo Resende e Dagoberto e ainda falta falar com os deputados federais, Luiz Ovando, Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira do PL.



O nome para a coordenação da bancada só será definido dia 1° de fevereiro. Os oito deputados e três senadores fazem um revezamento no comando de ano em ano.

Os dois últimos anos, os coordenadores foram escolhidos de membros do Senado, e nessa rodada, Vander espera ser quem estará a frente. "Sendo escolhido, vou ser porta-voz das demandas dos deputados e senadores, hoje com orçamento impositivo, o papel do coordenador é fundamental nesse quesito, nisso posso contribuir muito com a relação que eu tenho dentro do atual governo", frizou o deputado petista.



"Cada real que a gente puder trazer para o Estado será muito importante, pois há uma carência grande de equipamemtos nas área da saúde, educação, esporte, lazer e agricultura familiar".

Vander finalizou destacando a importância dos Ministérios, principalmente os que possuem nomes que representam Mato Grosso do Sul, como a pasta da Mulher dirigida por Cida Gonçalves, moradora de Campo Grande e o Ministério do Planejamento de Tebet. "Com essa equipe, a gente tem como acelerar o empenho e pagamentos das emendas impositivas", concluiu.

