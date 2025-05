Vander lança candidatura à presidente do PT-MS neste sábado

O ato de lançamento das candidaturas do deputado federal Vander Loubet para presidente estadual do PT e Edinho para presidente nacional será neste sábado (17), no auditório da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) com a participação de lideranças do PT em MS e dos movimentos sociais.



Vander tem apoio das correntes políticas (Resistência Socialista, Construindo um novo Brasil, Democracia e Socialismo, Avante, Movimento PT e Independentes) que compõem o espectro petista.



Seu concorrente até o momento é Humberto Amaducci, atual vice-presidente estadual do partido que mantém uma postura crítica em relação à atual aliança do PT com o PSDB no estado.



A deputada estadual Gleice Jane, que inicialmente seria a candidata da corrente, decidiu retirar seu nome após consultar a base que a elegeu.



A nível nacional Edinho é o candidato do Lula a presidente nacional do PT e aqui em MS ele conta com o apoio das correntes políticas ( Construindo um novo Brasil e Resistência Socialista).

Em Campo Grande, concorrem ao diretório municipal o deputado estadual Pedro Kemp, a professora Maria Rosana e a atual secretária de organização do partido, Elaine Becker.



A realização das eleições em todos os Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores (PT) ocorre no dia 6 de julho, das 9h às 17h em todo o Brasil em Campo Grande o local de votação vai ser na Escola Estadual Vespaziano Martins.



