Menu
Menu Busca segunda, 27 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Vander Loubet passa por cirurgia nesta terça-feira (28)

O deputado seguirá com o mandato ativo por meio da assessoria de gabinete em Brasília e do escritório em Campo Grande

27 outubro 2025 - 11h36Sarah Chaves
Deputado federal, Vander Loubet (PT)Deputado federal, Vander Loubet (PT)   (Divulgação)

Após tornar público que enfrenta um câncer de próstata, o deputado federal Vander Loubet (PT), anunciou que a cirurgia será realizada amanhã (28), em São Paulo, onde permanecerá por 15 dias para acompanhamento pós-cirúrgico.

O deputado passará por  exames periódicos durante o repouso. Após esse prazo, poderá, gradativamente, retomar suas atividades normais.

O parlamentar reitera sua confiança na cura da doença, fruto, principalmente, do diagnóstico estabelecido em fase inicial, o que proporciona um prognóstico altamente favorável e aumenta as chances de recuperação completa.

Vander destaca ainda que,  durante esse tempo de afastamento das atividades, seguirá com o mandato ativo por meio da assessoria de gabinete em Brasília e do escritório em Campo Grande, realizando o atendimento de prefeitos, vereadores e lideranças e atuando junto aos ministérios e autarquias do Governo Federal.

Mais informações seu tratamento e a sua recuperação serão divulgados conforme novas atualizações.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Encontro entre Lula e Trump causa descontentamento nos bastidores bolsonaristas
Política
Encontro entre Lula e Trump causa descontentamento nos bastidores bolsonaristas
Prefeitura nega uso de recursos da Saúde para custear transporte coletivo
Política
Prefeitura nega uso de recursos da Saúde para custear transporte coletivo
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta
Política
Hugo Motta diz que diálogo volta a ocupar relação entre Brasil e EUA
Encontro entre presidentes finalmente aconteceu
Política
Lula se reúne com Trump na Malásia e discute relações entre Brasil-EUA
Brasil e Malásia firmam acordo para cooperação na indústria de semicondutores
Política
Brasil e Malásia firmam acordo para cooperação na indústria de semicondutores
Nikolas e Flávio Bolsonaro usam vídeo de IA para criticar fala de Lula sobre traficantes
Política
Nikolas e Flávio Bolsonaro usam vídeo de IA para criticar fala de Lula sobre traficantes
Governo entrega nova sede da Procuradoria-Geral do Estado em Campo Grande
Política
Governo entrega nova sede da Procuradoria-Geral do Estado em Campo Grande
Após dizer que traficantes são "vítimas dos usuários", Lula se retrata
Política
Após dizer que traficantes são "vítimas dos usuários", Lula se retrata
Transporte público de Campo Grande
Política
Prefeitura tira R$ 1,03 milhão da Saúde para pagamento de transporte coletivo
Lula cumpre agenda internacional na Malásia
Política
Lula critica guerra em Gaza e inércia na criação do Estado palestino

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai