Vander Loubet passa por cirurgia nesta terça-feira (28)

Após tornar público que enfrenta um câncer de próstata, o deputado federal Vander Loubet (PT), anunciou que a cirurgia será realizada amanhã (28), em São Paulo, onde permanecerá por 15 dias para acompanhamento pós-cirúrgico.

O deputado passará por exames periódicos durante o repouso. Após esse prazo, poderá, gradativamente, retomar suas atividades normais.

O parlamentar reitera sua confiança na cura da doença, fruto, principalmente, do diagnóstico estabelecido em fase inicial, o que proporciona um prognóstico altamente favorável e aumenta as chances de recuperação completa.

Vander destaca ainda que, durante esse tempo de afastamento das atividades, seguirá com o mandato ativo por meio da assessoria de gabinete em Brasília e do escritório em Campo Grande, realizando o atendimento de prefeitos, vereadores e lideranças e atuando junto aos ministérios e autarquias do Governo Federal.

Mais informações seu tratamento e a sua recuperação serão divulgados conforme novas atualizações.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também