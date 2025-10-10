Menu
Política

Vander Loubet revela diagnóstico de câncer de próstata

Deputado diz ter descoberto a doença em estágio inicial após exames preventivos

10 outubro 2025 - 13h52Carla Andréa    atualizado em 10/10/2025 às 14h19
Deputado federal Vander Loubet (PT)Deputado federal Vander Loubet (PT)   (JD1 Notícias)

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) anunciou, nesta sexta-feira (10), em suas redes sociais, que foi diagnosticado com câncer de próstata e já iniciou o tratamento.

Em vídeo publicado com a mensagem "a gente precisa conversar", o parlamentar afirmou que sempre realizou exames preventivos e que a descoberta precoce da doença fez toda a diferença.

"O câncer assusta e é uma palavra que pesa", declarou Vander, ressaltando que enfrenta o momento com fé, esperança e coragem. O deputado, que recentemente assumiu a presidência estadual do PT, disse estar recebendo apoio de amigos, familiares e de uma equipe médica de confiança.

Ele explicou que decidiu tornar público o diagnóstico por acreditar que a transparência é essencial na vida pública. Vander Loubet informou que vai desacelerar as atividades políticas para se dedicar ao tratamento, mas garantiu que o mandato e o gabinete continuarão funcionando normalmente. 

O parlamentar disse ainda que, apesar do desafio, mantém a confiança no futuro. "Sigo acreditando que o melhor está por vir", concluiu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

