Na China, Vander elogia acordos com Brasil

Único parlamentar do Centro-Oeste a acompanhar o presidente Lula na viagem à China, o deputado federal Vander Loubet disse ontem ao JD1 Notícias que as expectativas a respeito dos acordos firmados entre os dois países “são muito positivas”.

Ao todo, foram assinados 15 acordos e a expectativa é que possam ser gerados R$ 50 bilhões em investimentos para o Brasil. “Na condição de vice-presidente da frente parlamentar Brasil-China, Vander disse estar “animado” com as possibilidades para o nosso Estado”.

Mato Grosso do Sul deve se beneficiar de diversas formas, segundo o parlamentar. Entre as principais, o deputado destacou o incremento da importação de produtos do estado. Segundo o parlamentar, devem ser anunciadas, ainda esta semana, novas plantas autorizadas a serem exportadas. Isso com certeza irá beneficiar os produtores de Mato Grosso do Sul.

Fora os ganhos com a importação, o país chinês pretende expandir alguns investimentos no Brasil, abrindo outras possibilidades para MS.

“Sobre a infraestrutura, os chineses querem expandir seus investimentos no Brasil. Para nós isso é importante, porque “tanto no plano rodoviário quanto na Rota Biocêanica e no plano ferroviário, com a Malha Oeste precisamos de investimento, e aumentou o espaço para recebermos investimentos da china”.

