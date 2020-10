Veja a agenda dos candidatos a prefeito pelos bairros da capital

A campanha pela Prefeitura de Campo Grande caminha movimentada, e os candidatos seguem realizando reuniões em bairros para conseguir apoiadores nesta sexta-feira (9), além de participar de entrevista para expor os projetos de candidatura. Veja a agenda do dia de alguns nome;

Marquinhos Trad (PSD)

- Manhã: Entrevista para programa de rádio e site de notícias

- Tarde e noite: Reuniões de campanha nas regiões do Bandeira, Prosa e Lagoa.

Esacheu Nascimento (PP)

- 8h - Reunião com apoiadores no bairro Jockey Clube



- 19h - Reunião no bairro Parque do Sol



- 20h30 - Reunião no bairro Santo Eugênio

Paulo Matos (PSC)

- 07:30 - Reunião Coordenação de Campanha

- 10h - Visitas a Empresas

- 11h- Gravação Programa Eleitoral

- 14h - Live com lideranças comunitárias

- 17h - Reuniões Comitê de Campanha

- 19h - Live com lideranças religiosas

Marcelo Bluma (PV)

- 8h - Reunião com equipe de campanha

- 9h - Reunião com moradores no bairro Moreninhas

- 10h - Gravação de vídeos

- 13h30 - Gravação de vídeos para o programa eleitoral

- 15h - Reunião com moradores no bairro Nova Lima

- 18h - Reunião com apoiadores

