Veja a previsão de líderes de partidos na Câmara dos Deputados em 2020

Carlos Sampaio, de São Paulo, será o líder do PSDB na Câmara dos Deputados em 2020. O Democratas, por sua vez, escolheu Efraim Filho, da Paraíba, como a liderança da sigla. Jhonatan de Jesus é o nome escolhido para representar o Republicanos.

O PSL, por sua vez, enfrenta racha no partido e obscuridade na direção executiva. Eduardo Bolsonaro terminou no final de 2019 como líder da sigla, mas o nome será alterado, caso a Justiça derrube liminar, para Joice Hasselmann, segundo fontes do R7.