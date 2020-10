Veja o que farão os candidatos nesta sexta

A agenda dos candidatos a prefeito de Campo Grande seguem uma rotina corrida nesta sexta-feira (2), marcada principalmente com visitas e reuniões nos bairros, além de gravações de programas e vídeos nas redes sociais. Confira a agenda.

Marquinhos Trad (PSD)

- Entrevista ao Programa Tribuna Livre

- Expediente na Prefeitura de Campo Grande

- Gravação de programa eleitoral e reunião de campanha

Promotor Harfouche (Avante)

- Visitas a moradores da região Segredo pela manhã;

- Gravação de vídeos para as redes sociais a tarde

- Reunião com equipe no fim do dia

Márcio Fernandes (MDB)

- 9h10 - Reunião com organizadores de eventos em Campo Grande

- 17h - Reunião no bairro São Bento

- 19h - Reuniao no bairro Danúbio Azul

- 19h40 - Reunião no bairro Guanandi

Esacheu Nascimento (PP)

- 8h - Caminhada no Estrela do Sul

- 13h30 - Gravação de programa de rádio, TV e internet

- 20h - Reunião no bairro Estrela do Sul

Guto Scarpanti (Novo)

- 8h: Compromissos pessoais

- 11h: Live com Sérgio Cruz

- 14h: Gravação do programa eleitoral

- 19h: Encontro com apoiadores de campanha

Marcelo Miglioli (Solidariedade)

- 7h – Reunião com eleitores no Jardim Campo Alto

- 8h – Reunião com eleitores no Bairro Jardim Tijuca

- 8h30 – Caminhada no comércio – Jardim Tijuca

- 11h – Reunião com eleitores na área central

- 14h30 – Reunião com eleitores no Jardim Bálsamo

- 15h30 – Reunião com eleitores no Bairro Ramez Tebet

- 16h30 – Caminhada no Jardim Samambaia

- 18h – Reunião com eleitores no Bairro Amambaí

Pedro Kemp (PT)

- Pela manhã cumpre expediente na Assembleia Legislativa com algumas reuniões internas

- 20h - Reunião no bairro Zé Pereira

- 21h - Reunião no bairro Tijuca

*Os demais candidatos não apresentaram suas agendas até o fechamento desta matéria.

