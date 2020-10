Venício Leite, vice de Esacheu, está internado com coronavírus

O candidato à vice-prefeito Venício Leite, que concorre com Esacheu Nascimento do Partido Progressista (PP) pelo Executivo da capital, está internado com Covid-19, no Hospital da Unimed.

O partido informou que o quadro de Venício é estável e ele segue em tratamento pelo hospital.

Venício seguia agenda eleitoral com Esacheu, sendo sua última participação no último domingo (27) de setembro, quando ele comparecia a reuniões distintas.

Hoje ao meio-dia, a equipe médica deverá emitir novo boletim, sendo que os exames serão repetidos para nova avaliação e possível alta.

Deixe seu Comentário

Leia Também