Vereador afirma que servidores estão "sangrando" sem reajuste na Capital

Os vereadores de Campo Grande voltaram ao trabalho nesta terça-feira (5), após o recesso parlamentar, com a realização de sessão na Câmara Municipal. No início da reunião, o vereador Riverton Francisco de Souza (PP) usou o horário do líder para fazer críticas à administração da prefeita Adriane Lopes (PP).

Riverton afirmou haver desrespeito com "essa Casa”. Segundo ele, “a prefeita precisa se blindar com bons técnicos e não com pessoas que reproduzem muitas vezes fofocas e acabam atrapalhando”.

O parlamentar abordou a situação dos servidores administrativos da Educação, destacando que eles enfrentam dificuldades há anos. “Esses servidores vêm sangrando há anos e anos, a respeito do plano de cargos e carreira”, disse. Ele ressaltou que a categoria está há três anos sem avanços, o que considerou “inadmissível”.

Riverton esclareceu que sua crítica não é pessoal. “Não estou criticando a prefeita na pessoa do CPF, e sim do crescimento da Capital, de 1 milhão de habitantes”, afirmou.

O vereador também denunciou suposto atraso no pagamento de empresas prestadoras de serviços ao município. “Há mais de 70 dias não pagam as empreiteiras do tapa-buraco”, afirmou, acrescentando que mais de 200 trabalhadores dessas empresas foram demitidos por falta de pagamento.

Sobre as exonerações na prefeitura, Riverton disse que “mais de mil servidores estão sendo exonerados” e questionou a forma como os desligamentos têm ocorrido. “Aqueles professores que estão sendo exonerados sem aviso, vão comer o quê mês que vem, é certo?”, indagou. Ele também duvidou dos critérios usados para as demissões. “Incompetência? Duvido!”, afirmou.

Ao final, o vereador conclamou para uma reação e demonstrou esperança. “A gente precisa reagir. Vamos torcer para que esse segundo semestre seja positivo para Campo Grande”.

Outro parlamentar que abordou a situação dos servidores foi o vereador Professor Juari, presidente da Comissão de Educação. Ele afirmou que é preciso uma "proposta" concreta, ressaltando que os servidores "precisam dessa atenção". O vereador destacou a importância do "diálogo para uma saída para a situação desses administrativos, desses trabalhadores em educação".

