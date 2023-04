Vereador Betinho assume presidência do Republicanos em Campo Grande

Após 13 anos no partido, o vereador Betinho assume a presidência do Republicanos em Campo Grande e substitui Gilmar da Cruz. A ‘dança das cadeiras’, também traz o nome de Antônio Vaz como presidente estadual da sigla.

No dia 26 de maio, às 9h o presidente nacional da cúpula, deputado federal Marcos Pereira, vem à Capital para anunciar os novos cargos. O evento será realizado na Câmara Municipal de Campo Grande, com a presença de autoridades e filiados de todo Mato Grosso do Sul.

Atualmente, o Republicanos representa a sexta maior bancada a nível federal, com 42 deputados federais em atuação.

