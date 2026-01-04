Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post

Uma mulher publicou em suas redes sociais um desabafo relatando o fim de um relacionamento de 19 anos, expondo de forma indireta o companheiro, o vereador do município de Deodápolis, Wanderley de Assis Batista Carvalho (MDB), conhecido como "Wan do Porto Vilma", por supostamente aproveitar viagens de diárias de cursos no Paraná, bancadas com dinheiro público, para cometer traição.

Segundo o relato (veja a íntegra aqui), a vitória do vereador nas eleições municipais de 2024, com 241 votos, só teria sido possível porque contou com o apoio dela durante a campanha. Ela afirma que participou ativamente, pedindo votos, fazendo vídeos, indo a reuniões e disponibilizando carro e combustível para ele.

No post, a mulher escreve que, em março de 2025, começaram a se desenhar problemas no relacionamento, caracterizados por desgaste. Ela relata que, ao longo dos anos, ajudou o vereador financeiramente, inclusive quando ele tentou seguir carreira como jogador de futebol sem sucesso.

Na postagem, ela relata que ajudou o vereador em momentos de necessidade, como após cirurgia no joelho e dificuldades financeiras após deixar a usina, e que essa ajuda contribuiu para a reaproximação do casal, quando nasceu a primeira filha.

O relato continua detalhando que até o jogo de quarto da filha recém-nascida só teve a primeira parcela paga pelo vereador, e as demais foram pagas por ela. A mulher acrescenta que o excesso de bebida dificultou a convivência, mas que financeiramente sempre deu conta das despesas.

Mesmo morando separadamente, segundo o post, continuavam como ‘ficantes’. Durante esse período, nasceu a filha caçula do casal. Um mês depois, ele voltou para casa e teria parado de beber. Ela relata que algumas coisas melhoraram, mas que ele não assumiu plenamente a responsabilidade de ser o provedor da casa.

Com a carreira de jogador de futebol frustrada e já com a ideia de ser pai de família, ele sonhou em abrir uma borracharia. Segundo o relato, ele disse: ‘Se eu vender o carro e comprar as ferramentas da borracharia, você compra o terreno?’ Ela relata que fez um empréstimo para ajudar na situação.

No desabafo, ela relembra a primeira tentativa dele na política, em 2020, que perdeu, e a segunda, em 2024, quando ela apoiou ativamente a candidatura. Ela descreve esse apoio como ‘a maior burrice’, afirmando que a traição teria começado durante os cursos no Paraná, "...acho que foi só lá né…’, descreveu.

Ela ainda relata que sempre defendeu as viagens e cursos do marido como aprendizado, e não como forma de ganhar diárias com dinheiro público. No entanto, diz que percebeu a traição quando o carro da "empresa pública" teria sido utilizado nesse contexto.

O post também cita episódios pessoais, como no Dia dos Namorados, quando ele teria lhe dado um presente, mas preferiu ir à academia. Em agosto, segundo o relato, ela sofreu tortura psicológica, sendo responsabilizada pelo fim do relacionamento, enquanto lidava com trabalho, pagamento de terreno, sustento da casa e apoio à campanha política "patrocínio".

O rompimento definitivo, segundo ela, ocorreu em setembro de 2025. Ela afirma que emagreceu 16 kg, enquanto a filha mais velha perdeu 9 kg, além de citar crises de comportamento. Ela relata sofrimento intenso e que, apesar de reconhecer que ele é um bom pai.

No final do desabafo, a mulher afirma que a traição dói, mas que a ingratidão dói ainda mais, e deixa um alerta à população: ‘Se ele traiu uma mulher que viveu 19 anos de sua vida por ele, imagina o que pode fazer com vocês!’”

Viagens ao Paraná e pagamentos de diárias

O JD1 Notícias apurou que o vereador de Deodápolis recebeu diversos valores por viagens ao estado do Paraná em 2025. Os valores correspondem a diárias para participação em cursos e seminários, com dados extraídos do Portal da Transparência. As datas abaixo correspondem aos empenhos e pagamentos realizados:

- 05/11/2025 – Viagem para Maringá-PR para participar do Seminário Legislativo sobre “Adequação Legislativa e Revisão Institucional nas Câmaras Municipais: Atualização da Lei Orgânica, Regimento Interno, Código de Ética e Plano de Cargos”. Valor: R$ 3.900,00.

- 07/10/2025 – Viagem para Maringá-PR para participar do curso “Gestão da Administração Pública e prerrogativas do mandato e parlamentares”. Valor: R$ 3.900,00.

- 10/09/2025 – Viagem para Maringá-PR para participar do curso “Boas Práticas de Gestão e Prevenção de Irregularidades na Administração Pública” (09 a 12 de setembro). Valor: R$ 3.900,00.

- 05/08/2025 – Viagem para Maringá-PR para participar do curso “Atualização da Legislação Municipal e do Regimento Interno com foco na LGPD e nos princípios ESG”. Valor: R$ 4.800,00.

- 01/07/2025 – Viagem para Maringá-PR para capacitação sobre “Ética, Legalidade e Conduta de Servidores, Agentes Políticos e Vereadores” (01 a 04 de julho). Valor: R$ 4.800,00.

- 10/06/2025 – Viagem para Maringá-PR para participação no Congresso “Auditoria do Controle Interno Municipal sob a ótica do Planejamento, Avaliação de Resultados e Prestações de Contas”. Valor: R$ 4.000,00.

- 05/05/2025 – Viagem para Maringá-PR para o curso da SUPRA Consultoria sobre “Lei Geral de Proteção de Dados, Portal da Transparência e Ouvidoria”. Valor: R$ 4.800,00.

- 12/06/2025 – Viagem para Maringá-PR para participação no Congresso sobre “Auditoria do Controle Interno Municipal sob a ótica do Planejamento, Avaliação de Resultados e Prestações de Contas”. Valor: R$ 800,00.

- 08/04/2025 – Viagem para Maringá-PR para o Seminário Legislativo sobre “Elaboração de Projetos de Leis Municipais e Proposições Legislativas: da Construção à Aprovação”. Valor: R$ 4.000,00.

- 11/02/2025 – Viagem para Maringá-PR para o curso “Providências iniciais para o exercício de 2025 e orientações indispensáveis a novos vereadores, servidores, secretários, assessores e diretores”. Valor: R$ 4.800,00.



Somente as diárias do vereador ao Paraná custaram R$ 39.700,00 aos cofres públicos em 2025. Esse valor não inclui outras diárias, como deslocamentos para Campo Grande ou para outros compromissos.”

Outro Lado – "Wan do Porto Vilma" foi procurado pelo JD1 Notícias para comentar a exposição feita nas redes sociais. Em mensagens enviadas à reportagem, ele afirmou que “o que ela está falando são inverdades” e acrescentou que “ela está tentando a qualquer custo ferrar comigo”.

O parlamentar disse ainda: “Eu não gostaria do meu nome em nenhum tipo de matéria. Eu não gostaria do meu exposto dessa forma”. Segundo ele, as alegações feitas não possuem respaldo na realidade dos fatos nem na documentação oficial existente.

Wan destacou que todas as viagens realizadas ao estado do Paraná foram de caráter institucional, autorizadas conforme a legislação vigente, e relacionadas a compromissos oficiais, agendas públicas, reuniões técnicas e capacitações.

“Não houve qualquer desvio de finalidade, tampouco utilização de recursos públicos para fins pessoais ou privados”, afirmou.

O vereador complementou que toda a documentação e certificados dos cursos realizados estão arquivados no município e que “questões de ordem pessoal ou afetiva não se confundem com o exercício da função pública. Portanto, o exercício do cargo de vereador não se correlaciona com a vida pessoal e privada do nobre vereador”.

Por fim, reiterou seu compromisso com “a legalidade, a ética administrativa e a transparência no exercício da função pública” e reforçou novamente: “Eu não gostaria do meu nome em nenhum tipo de matéria”.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também