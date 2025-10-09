Menu
Política

Vereador expõe que empresas estão sem pagamento e pede solução para o tapa-buracos

Na Câmara, Carlos Augusto Borges (Carlão) cobra regularização no pagamento para reduzir prejuízos aos cidadãos

09 outubro 2025 - 12h37Vinícius Santos
Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) - Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) -   (Foto: Izaias Medeiros)

Durante a sessão desta quinta-feira (9) na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador e 1º Secretário da Mesa Diretora, Carlos Augusto Borges (Carlão, PSB), denunciou a situação caótica das vias públicas da Capital e apontou falhas na gestão da manutenção urbana.

O parlamentar destacou que já apresentou quase mil indicações sobre ruas e avenidas tomadas por buracos, que têm causado prejuízos aos motoristas e riscos de acidentes. Segundo Carlão, o problema está diretamente ligado à paralisação dos serviços, causada pela falta de pagamento às empresas responsáveis pela manutenção.

“Eu falei com o secretário ontem de Obras, e ele me ligou dizendo que vamos ficar devendo aos senhores nesses próximos dias, porque estamos com problemas com as empreiteiras”, afirmou o vereador durante o uso do tempo da liderança.

Carlão explicou que o atraso nos pagamentos impede que as empresas realizem os serviços de manutenção das vias. Ele ainda relatou que tem recebido diversas reclamações da população:

“Fiquei indignado. Ontem mesmo recebi duas reclamações: um cidadão passou com o carro, bateu em um buraco e estourou o pneu. Dependendo do tamanho do pneu, o prejuízo pode variar de R$ 500 a R$ 1 mil. A pessoa sai cedo para trabalhar e leva um pancada dessas. E o buraco estava ali há mais de 30, 40 dias”, contou o parlamentar.

O vereador também direcionou críticas à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, cobrando soluções urgentes para regularizar os pagamentos às empresas e retomar a manutenção das ruas.

“Temos que voltar a tapar os buracos, a melhorar a cidade. A população não quer saber. Ela paga IPTU à vista ou parcelado e espera ver benefícios, como ruas em boas condições, limpeza de praças, melhorias na saúde e na educação”, reforçou Carlão.

