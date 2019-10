Vereador Papy se diz confiante em assumir presidência do Solidariedade

O vereador Papy, assume neste sábado (26), a presidência regional do Solidariedade, na convenção da executiva estadual, realizada pelo partido no Clube União dos Sargentos, às 9h. No evento acontece também a candidatura do ex-secretário de Infraestrutura do governo de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miglioli, a prefeito de Campo Grande.

Ao JD1 Notícias, o vereador Papy falou sobre a expectativa ao assumir a presidência da legenda. “A expectativa é a melhor possivelAlavancar o partido em um novo patamar, dos partidos que disputam uma eleição e não apenas participe de forma passiva, acreditamos que é um novo momento para a liderança, devida a lacuna que grandes legendas carregam devido a escândalos de corrupção”

Sobre a candidatura de Miglioli, o vereador se mostra positivo. “O Marcelo tem o potencial de ser um candidato forte e majoritário, tem potencial além de um histórico positivo na secretária de Infraestrutura, acredito que ele seja um nome forte”, afirmou.

De acordo com Papy a expectativa é que mais de mil pessoas compareçam na convenção.

