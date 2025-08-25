Menu
Vereadora de Nova Andradina é atacada com café quente e agredida por mulher

Parlamentar teve lesões no rosto, no pescoço e uma unha quebrada. Ataque aconteceu próximo a Câmara Municipal

25 agosto 2025 - 11h20Luiz Vinicius
Gabriela teve o rosto atingido durante as agressõesGabriela teve o rosto atingido durante as agressões   (Jornal da Nova)

Gabriela Delgado (MDB), vereadora de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, foi atingida com um café quente e ainda sofreu agressões físicas de uma mulher, entre 40 e 50 anos, na manhã desta segunda-feira (25).

A parlamentar estava chegando na Câmara Municipal de Nova Andradina, quando foi surpreendida pelo ato violento da suspeita.

Segundo informações do site Jornal da Nova, a ação violenta aconteceu de forma repentina e a mulher em questão, não tinha qualquer relação com a vereadora. Populares que presenciaram a cena, interviram e conteram a suspeita até a chegada da Polícia Militar.

Ainda conforme o site local, Delgado sofreu lesões no rosto, pescoço e teve uma das unhas quebradas. A mulher que atacou a parlamentar, sofre de problemas psicológicos e teria tido um surto no momento.

A vereadora deverá passar por atendimento médico e exame de corpo de delito, após ser ouvida na Polícia Civil.

Até o momento, a Câmara Municipal de Nova Andradina não se manifestou sobre o caso.

