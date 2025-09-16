Vereadores analisam PL que garante bebedouros em praças e parques na Capital

A Câmara Municipal de Campo Grande vota nesta terça-feira (16), em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 11.802/25, de autoria da vereadora Luiza Ribeiro, que propõe a instalação de bebedouros públicos em praças e parques da cidade. A proposta tem como objetivo ampliar o acesso à água potável e incentivar a hidratação da população em espaços de lazer e convivência.

Segundo a vereadora, a medida atende a uma demanda crescente da população, especialmente em um município de clima quente como Campo Grande. “É uma iniciativa simples, mas com grande impacto na saúde pública e no bem-estar coletivo. Outras cidades brasileiras já adotaram esse tipo de política, e é hora de Campo Grande avançar nesse sentido”, afirma Luiza.

Na mesma sessão, os vereadores também votarão o Projeto de Lei nº 11.892/25, do vereador Dr. Victor Rocha, que institui o projeto “Voluntários da Saúde”. A iniciativa visa realizar ações preventivas e educativas em saúde física e mental, com a participação de profissionais e estudantes voluntários da área.

A sessão terá início às 9h e pode ser acompanhada presencialmente ou ao vivo pela TV Câmara (canal 7.3) e pelo canal oficial no YouTube. Também está prevista a participação de Márcio Sampaio Ocampos na Tribuna, para falar sobre os corredores de ônibus da Rua Bahia, a convite do vereador André Salineiro.

