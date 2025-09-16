Menu
Menu Busca terça, 16 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Vereadores analisam PL que garante bebedouros em praças e parques na Capital

Na mesma sessão, a Câmara vota o projeto que institui o programa "Voluntários da Saúde"

16 setembro 2025 - 08h50Sarah Chaves
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Samae Nova Trento)

A Câmara Municipal de Campo Grande vota nesta terça-feira (16), em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 11.802/25, de autoria da vereadora Luiza Ribeiro, que propõe a instalação de bebedouros públicos em praças e parques da cidade. A proposta tem como objetivo ampliar o acesso à água potável e incentivar a hidratação da população em espaços de lazer e convivência.

Segundo a vereadora, a medida atende a uma demanda crescente da população, especialmente em um município de clima quente como Campo Grande. “É uma iniciativa simples, mas com grande impacto na saúde pública e no bem-estar coletivo. Outras cidades brasileiras já adotaram esse tipo de política, e é hora de Campo Grande avançar nesse sentido”, afirma Luiza.

Na mesma sessão, os vereadores também votarão o Projeto de Lei nº 11.892/25, do vereador Dr. Victor Rocha, que institui o projeto “Voluntários da Saúde”. A iniciativa visa realizar ações preventivas e educativas em saúde física e mental, com a participação de profissionais e estudantes voluntários da área.

A sessão terá início às 9h e pode ser acompanhada presencialmente ou ao vivo pela TV Câmara (canal 7.3) e pelo canal oficial no YouTube. Também está prevista a participação de Márcio Sampaio Ocampos na Tribuna, para falar sobre os corredores de ônibus da Rua Bahia, a convite do vereador André Salineiro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Márcio Sampaio Ocampos usou a tribuna -
Política
Empresário critica corredor de ônibus na rua Bahia e defende retorno da terceira faixa
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta
Política
Câmara pode aprovar PEC que amplia imunidade de parlamentares na Justiça
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
Política
Projeto que garante mais transparência em entregas será votado nesta terça na ALEMS
Cão estava em clara situação de abandono
Política
Dourados fecha o cerco contra tutores que cometem 'abandono disfarçado' de animais
Flávio César foi recebido no Ministério da Fazenda espanhol
Política
MS reforça liderança no debate tributário internacional durante visita a Madri
Bolsonaro está em prisão domiciliar cautelar
Política
Advogado aponta obstáculos para prisão de Bolsonaro e vê anistia como improvável
Ex-prefeito de Maracaju, Celso Luiz da Silva Vargas -
Interior
Ex-prefeito de Maracaju é condenado por uso irregular de fundos previdenciários
Rodrigo Massuo Sacuno -
Justiça
TJ nega liminar e mantém suspenso salário de R$ 35 mil do prefeito de Naviraí
Lula
Política
Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
Bolsonaro
Política
Bolsonaro deixa prisão domiciliar escoltado para fazer exames em hospital

Mais Lidas

A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira