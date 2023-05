Vereadores analisam projeto que institui o 'Dia do Tereré' em Campo Grande

Serão votados pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande na sessão ordinária de terça-feira (30), quatro projetos de leis.

O PL 10.889/22 entra em discussão única, instaurando o Dia do Tereré, que se aprovado será celebrado no dia 1º de março, em homenagem ao término da Guerra do Paraguai. A proposta do vereador Otávio Trad busca “reconhecer a importância, cultura e tradição dessa típica bebida do Paraguai já incorporada à cultura sul-mato-grossense”.

Em única discussão, os vereadores avaliam o Projeto de Lei 10.958/23, que autoriza o Poder Executivo a desafetar, desdobrar e permutar áreas de sua propriedade com área de propriedade de Energisa Mato Grosso do Sul. A área será destinada para criação e construção do Complexo Turístico e Esportivo Cachoeira do Céuzinho.

A prefeitura justifica que esta proposta busca subsidiar a Lei Municipal 6.966/22, que tem como objetivo a criação do Parque Natural Municipal de Campo Grande na Região da Bacia do Ceroula, local que abrange a Cachoeira do Céuzinho, a Cachoeira do Inferninho, a Usina Abandonada do Ceroula, entre outras belezas naturais.

Outras duas proposições serão avaliadas em primeira votação. Consta na pauta o Projeto de Lei n. 10.711/22, que dispõe sobre a prática do skate, patins e patinete nas quadras poliesportivas dos parques e praças de Campo Grande. A proposta é do vereador Papy.

Será votado ainda o Projeto de Lei 10.887/23, que institui no calendário oficial do Município de Campo Grande o Dia Municipal da Doação de Livros e do Incentivo à Leitura, a ser realizado em 16 de agosto. O projeto, do vereador Ronilço Guerreiro, pretende incentivar as pessoas a realizarem doação e circulação de livros para proporcionar que os munícipes tenham maior acesso à cultura.

Serviço

Os trabalhos têm início às 9h20, no Plenário Oliva Enciso, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis , e também pela TVE Cultura, no canal 4.2.

