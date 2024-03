Vereadores devem votar cinco propostas na sessÃ£o desta quinta-feira

Cinco proposições estão na ordem do dia na sessão desta quinta-feira (28) da Câmara Municipal de Campo Grande às 9h20 no Plenário Oliva Enciso.

Em única discussão e votação, segue para apreciação veto parcial ao projeto de lei 10.844/23, do vereador Coronel Villasanti, que autoriza a instalação de telas e gaiolas de proteção nas passarelas e viadutos administrados pelo município de Campo Grande e sob concessão da iniciativa privada.

Também será analisado o projeto de resolução 518/23, do vereador Otávio Trad, que institui a Medalha Legislativa Manuel Estevão Júnior no âmbito da Câmara Municipal.

E também o projeto de resolução 526/23, que institui o Projeto Memórias do Legislativo Municipal – Resgate Histórico da Câmara Municipal de Campo Grande. A proposta é do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão.

Em segunda discussão e votação, segue para plenário o projeto de lei 10.988/23, dos vereadores Ronilço Guerreiro e Dr. Sandro, que institui a premiação “Leitor do Ano” no âmbito das escolas de ensino fundamental da Rede Pública Municipal.

Já em primeira discussão e votação, os vereadores analisam o projeto de lei 11.044/23, de autoria do vereador Júnior Coringa, que institui a Festa da Fruta, a ser realizada anualmente na Escola Municipal Agrícola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo.

