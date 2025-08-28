Vereadores analisam vetos a recursos para cultura e habitação na LDO 2026

Durante a sessão desta quinta-feira (28), os vereadores de Campo Grande analisam vetos a 36 emendas da LDO de 2026, entre elas, propostas que buscavam aumentar o investimento em áreas importantes para a população.



Um dos vetos mais discutidos é o que barrava o aumento de 1% para 1,5% no repasse destinado à cultura. A proposta buscava reforçar ações culturais na cidade, mas foi vetada pelo Executivo.

Outro ponto vetado foi a destinação de 1% dos recursos para ações de habitação voltadas a famílias de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O trecho previa mais investimento em moradia social, mas também foi rejeitado.



As emendas vetadas ainda serão votadas pelos vereadores e podem ser mantidas ou derrubadas. Se o veto for derrubado, a proposta volta a integrar o texto final da LDO.

Ordem do Dia

Em primeira discussão, será votado o Projeto de Lei 11.698/25, que institui o Dia Municipal do Johrei, a ser comemorado no dia 15 de junho. Conforme a proposta, entende-se por Johrei o método de canalização da Energia Espiritual (Luz Divina), considerado um ato sagrado, uma oração para purificação do espírito, capaz de transformar a desarmonia espiritual e material em harmonia. A proposta é do vereador Flávio Cabo Almi.

Já em segunda discussão, os vereadores votam o Projeto de Lei 11.473/24, do vereador Otávio Trad, para que a instituição de datas comemorativas municipais obedeça ao critério da alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos no Município de Campo Grande. A proposição segue a mesma linha adotada pelo Congresso Nacional, por meio da Lei Federal nº 12.345, de 2010.

Palavra Livre – Ainda durante a sessão, Ruth Helena Morais Bonini, representante do Hospital de Câncer, falará na Tribuna sobre o Programa de Rastreamento de Câncer de Mama do Hospital de Amor – Unidade Campo Grande.

