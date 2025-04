Vereadores aprovam criação de corredor comercial no Jardim Centro Oeste

Os vereadores de Campo Grande aprovaram, durante sessão desta terça-feira (1º) na Câmara Municipal, o Projeto de Lei 10.145/21, de autoria do vereador Junior Coringa, que autoriza o Executivo da Capital a criar um corredor comercial no Bairro Jardim Centro Oeste.

O corredor será estabelecido na Avenida dos Cafezais, entre a Avenida Delegado Alfredo Hardman e a Rua Campo Nobre, e tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico da região, impulsionar o comércio local e atrair novos investimentos.

Também foi aprovado o Projeto de Lei 11.353/24, do vereador Dr. Victor Rocha, que institui o Programa de Acesso Universal a Exames de Diagnóstico na Capital, que busca a promoção da saúde, prevenção e diagnóstico precoce de doenças.

O Projeto de Lei 11.464/24, também do vereador Dr. Victor Rocha, foi outro projeto aprovado pelos vereadores. Ele estabelece diretrizes para a inclusão e garantia do atendimento integral à mulher com foco na endometriose e determina que a Secretaria Municipal de Saúde crie mecanismos para agilizar o encaminhamento de pacientes suspeitas da doença para serviços especializados.

Os vereadores também aprovaram, em regime de urgência, dois Projetos de Decreto Legislativo que concedem o título de “Visitante Ilustre” da cidade de Campo Grande, o primeiro, de nº 2.919/25 e de autoria do vereador Maicon Nogueira, homenageia Marcelo Nunes da Silva, já o segundo, de nº 2.920/25 e de autoria do vereador Jean Ferreira, concede a mesma honraria para Anderson Wilson Sampaio.

