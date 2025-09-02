Menu
Política

Vereadores aprovam maior parte das emendas à LDO e mantêm vetos a projetos do Executivo

Dos R$ 6,66 bilhões previstos para 2026, 241 emendas parlamentares foram incorporadas ao orçamento

02 setembro 2025 - 17h24Carla Andréa

A Câmara Municipal de Campo Grande manteve, na sessão desta terça-feira (2), os vetos do Executivo a 36 emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026.

No total, foram aprovadas 277 emendas ao Projeto de Lei 11.777/25, sendo 241 incorporadas ao texto final.

A LDO estabelece as metas e prioridades da administração pública e serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Para o próximo exercício financeiro, a previsão é de R$ 6,66 bilhões, valor que chega a R$ 6,8 bilhões quando somadas as receitas do Regime Próprio da Previdência Social. A LOA foi entregue nesta semana pela prefeita Adriane Lopes (PP) à Casa de Leis.

Vetos a projetos

Além da LDO, os vereadores mantiveram o veto total ao Projeto de Lei Complementar 975/25, de autoria do vereador Maicon Nogueira (PP), que previa reduzir para 2% a alíquota do ISS cobrado de startups e empresas de informática.

O Executivo justificou a decisão alegando inconstitucionalidade formal, ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro e falta de medidas de compensação, além de incompatibilidade com o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal.

Outro ponto analisado foi o veto parcial ao Projeto de Lei 11.616/25, que trata da erradicação da planta exótica Murta no município.

A proposta, de autoria do vereador Veterinário Francisco (Podemos), com coautoria dos vereadores Landmark (PT) e Jean Ferreira (PT), teve um dos vetos derrubado.

A Câmara acatou a emenda do vereador André Salineiro (PL), que determina que, em imóveis residenciais ou comerciais que já possuam mais de 10 exemplares da planta antes da vigência da lei, a substituição deverá ser feita pelo poder público, sem custo aos proprietários e sem aplicação de multa.

Com a derrubada parcial do veto, essa emenda será promulgada e incorporada à legislação. Foi mantido apenas o veto ao artigo 3º do projeto, que tratava das fases do plano de erradicação.

