Vereadores aprovam parecer que aponta ao menos 10 irregularidades na gestão Bernal

Vereadores aprovaram em única discussão nesta quinta-feira (18), parecer prévio do TCE (Tribunal de Contas do Estado), referente as contas do ano de 2013 da Prefeitura de Campo Grande, na gestão de Alcides Bernal (PP). Ao menos 10 irregularidades foram apontadas no relatório.

A validação foi promulgada pelo presidente Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB). Agora, a decisão é encaminhada aos órgãos competentes.

Vice-presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, o vereador Epaminondas Neto, por sua vez, falou sobre as irregularidades. “Fui o relator dos pareceres. Declaro que foi uma condenação de erros formais, alguns erros materiais, às vezes pode pensar na gravidade dos crimes, mas foram 10 irregularidades que o TCE apresentou. Então não foi apenas uma irregularidade, foram diversas como falta de repasse, remanejamento impróprio sem a autorização do Legislativo”, pontuou Papy.

“A principal linha de formação do meu voto é que o próprio ex-prefeito foi votado à revelia. Mesmo ele provocado pelo TCE não apresentou sua defesa e, consequentemente, foi condenado. E hoje eu confirmo a reprovação das contas”, defendeu ele.

Já o presidente da casa, Carlão, disse que os votos são políticos. “Se não teve defesa lá (TCE). Não teve defesa aqui. Se o ex-prefeito tivesse mandado um relatório para Vossas Excelências e todo mundo tivesse uma defesa nas mãos. A Câmara é política, então eu declaro por 25 votos a 2 o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e vai ao expediente”, declarou Carlão.

Do outro lado- Ao JD1 Notícias, a defesa do ex-mandatário, advogado Wilton Edgar Sá e Silva, sustenta que os processos em questão estão viciados pela forma como foram conduzidas, e que, portanto, não há credibilidade no relatório do Tribunal de Contas. “Ele (Bernal) irá buscar na justiça a reparação de danos com relação a esses fatos do relatório”, disse.

De olho na próxima corrida eleitoral, Wilton disse que tudo se trata de um jogo político. “O Papy se manifestou também, com a informação de que essa votação tornaria o Bernal inelegível e isso não corresponde, essa prestação de contas é uma burocracia que está sendo cumprida. Ele pretende se candidatar nas próximas eleições e deve ser isso que está incomodando os adversários”, ponderou.

