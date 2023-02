Vereadores aprovam PL para gratuidade do transporte coletivo para pessoas com câncer

Foi aprovado, em segunda discussão e votação na Câmara dos Vereadores, o Projeto de Lei 10.683/22 que garante a gratuidade do transporte coletivo municipal às pessoas portadoras de câncer, comprovadamente carentes.

A isenção da tarifa não é limitada apenas ao paciente em tratamento contra o câncer de qualquer espécie, mas se estende também ao seu acompanhante.

O projeto de autoria do vereador Prof. André Luis e assinatura do vereador Prof. João Rocha agora segue para sanção da Prefeita da capital e precisa ser regulamentado.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também