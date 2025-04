Vereadores aprovam texto de incentivo ao empreendedorismo em Campo Grande

Os vereadores aprovaram, durante a sessão ordinária desta terça-feira (22), na Assembleia Legislativa de Campo Grande, seis propostas, dentre elas o Projeto de Lei 11.395/24, que institui o Banco de Negócios, com o objetivo de incentivar o empreendedorismo na Capital.

O projeto, de autoria do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, busca a criação de uma plataforma online para promoção, desenvolvimento e colaboração sobre empreendedorismo na Capital, além de integrar a área com as instituições educacionais campo-grandenses.

Além disso, os vereadores também aprovaram, em primeira discussão, o Projeto de Lei 11.373/24, de autoria do vereador Otávio Trad, que institui o Projeto “Remar é Preciso”, que busca incentivar a prática esportiva de canoagem e outras atividades físico-esportivas, turismo, cultura e recreação em contato com a natureza urbana na Lagoa Itatiaia, com a delimitação de uma área para apoio à prática da modalidade de canoagem no local, com a construção de um deck fixo ou semiflutuante.

Também foi aprovado o Projeto de Lei 11.127/23, do vereador Professor Juari, que modifica o nome da Rua Monsenhor, situada no Bairro Jardim Aero Rancho, para Rua Vereador Edson Shimabukuro, no trecho entre a Rua Monsenhor Sarriom (quadra 73) e a Rua Charlote (quadra 31).

Os vereadores aprovaram, em turno único de discussão, o Projeto de Lei Complementar 931/24, do vereador Carlão, que altera a Lei Complementar n. 152, de 30 de dezembro de 2009, que busca permitir a utilização de caçambas de descarte de entulhos para publicidade e propaganda.

Também foi aprovado o Projeto de Resolução 561/25, de autoria do vereador Neto Santos, que dispõe sobre a Sessão Solene em comemoração do “Dia Municipal da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD)”.

Ainda foi aprovado, em regime de urgência, em única discussão, foi aprovado o Projeto de Decreto Legislativo 2.922/25, de autoria do vereador Júnior Coringa, concedendo a Medalha “Dr. Arlindo de Andrade Gomes” ao advogado Elias Gadia Filho, por seus serviços prestados à Capital.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também