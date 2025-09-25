Vereadores cobram melhorias da Agetran após engavetamento na Cônsul Assaf

Em sessão realizada nesta quinta-feira (25) na Câmara Municipal de Campo Grande, vereadores discutiram o grave acidente ocorrido na última terça-feira (23) na avenida Cônsul Assaf Trad, próximo ao acesso da Avenida Rodoviária, região norte da Capital.

O acidente envolveu cerca de oito veículos, incluindo um ônibus do transporte coletivo, após um caminhão não conseguir frear e provocar um engavetamento. Apesar da gravidade, não houve mortes, mas algumas pessoas ficaram feridas.

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão, PSB), 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara, cobrou a atuação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para melhorar a sinalização do local. “Temos que resolver os problemas antes de ter morte”, afirmou. Carlão disse ainda que se reuniu nesta semana com empresários da região para levantar demandas e buscar soluções junto à Agetran.

O vereador Ronilço Cruz de Oliveira, conhecido como "Ronilço Guerreiro", endossou as críticas e cobrou melhorias também na avenida Rachid Neder. Ele classificou a atuação de Carlão como reivindicação justa da comunidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também