Menu
Menu Busca quinta, 25 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Vereadores cobram melhorias da Agetran após engavetamento na Cônsul Assaf

Parlamentares destacam a importância de resolver problemas de trânsito antes que ocorram tragédias

25 setembro 2025 - 12h01Vinícius Santos
Engavetamento / 23/09/2025 - Engavetamento / 23/09/2025 -   (Foto: WhatsApp / JD1)

Em sessão realizada nesta quinta-feira (25) na Câmara Municipal de Campo Grande, vereadores discutiram o grave acidente ocorrido na última terça-feira (23) na avenida Cônsul Assaf Trad, próximo ao acesso da Avenida Rodoviária, região norte da Capital.

O acidente envolveu cerca de oito veículos, incluindo um ônibus do transporte coletivo, após um caminhão não conseguir frear e provocar um engavetamento. Apesar da gravidade, não houve mortes, mas algumas pessoas ficaram feridas.

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão, PSB), 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara, cobrou a atuação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para melhorar a sinalização do local. “Temos que resolver os problemas antes de ter morte”, afirmou. Carlão disse ainda que se reuniu nesta semana com empresários da região para levantar demandas e buscar soluções junto à Agetran.

O vereador Ronilço Cruz de Oliveira, conhecido como "Ronilço Guerreiro", endossou as críticas e cobrou melhorias também na avenida Rachid Neder. Ele classificou a atuação de Carlão como reivindicação justa da comunidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

A direita Nelson Wilians Fratoni -
Política
CPMI do INSS pede a prisão de advogado com escritório em Campo Grande
Antonio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca do INSS' -
Política
AO VIVO: "Careca do INSS" presta depoimento à CPMI do INSS
Marcos Marcello Trad -
Política
Promotor pede nulidade da efetivação de Marquinhos Trad na Assembleia
Eduardo Riedel e outras autoridades -
Política
MS cria Comitê Interinstitucional para recuperar ativos e combater crimes fiscais
Foto: CMD
Política
Deputados votam projeto que reconhece oficialmente a Feira Literária de MS
Foto: PMCG
Política
Vereadores votam programa para regularização de dívidas de beneficiários da EMHA
Do PT ao PL: veja lista de senadores que rejeitaram a PEC da Blindagem
Política
Do PT ao PL: veja lista de senadores que rejeitaram a PEC da Blindagem
Na Conferencia estadual mais de 300 mulheres se reuniram para debater o assunto que,a gora, segue para o debate nacional
Política
MS levará propostas inovadoras para 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres
Plenário do Senado Federal -
Política
Senado rejeita PEC da Blindagem por unanimidade
Senadora Tereza Cristina presidirá a comissão
Política
Comissão mista da MP sobre licença ambiental terá presidência de Tereza Cristina

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar