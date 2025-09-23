Menu
Política

Vereadores de Campo Grande defendem abertura de CPI para apurar gestão da Saúde

Parlamentares criticaram a falta de transparência na Sesau e cobraram explicações sobre a aplicação de R$ 2 bilhões (ano) destinados à saúde

23 setembro 2025 - 13h56Vinícius Santos
Flávio Cabo Almi e Jean Ferreira (PT) - Flávio Cabo Almi e Jean Ferreira (PT) -   (Divulgação/CMCG)

Em sessão na Câmara de Vereadores de Campo Grande nesta terça-feira (23), o vereador Flávio Cabo Almi (PSDB) cobrou transparência na Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que está sem chefe desde 5 de setembro, após a exoneração da secretária Rosana Leite de Melo pela prefeita Adriane Lopes (PP).

Com a saída da secretária, foi criado um Comitê Gestor da Sesau, por meio do Decreto nº 16.372/2025. Cabo Almi criticou a situação: "Essa Casa não foi convidada até agora para a gente saber o que se faz com os R$ 2 bilhões da saúde".

Ele ainda afirmou: "Não dá para nós, vereadores, ficar aguardando a saúde com uma varinha mágica. A gente não vê remédios nos postos de saúde".

O parlamentar disse que, apesar das conversas com a prefeita e secretários, será necessário adotar um tom mais firme. "Quando a coisa não funciona no diálogo, tem que partir para um tom mais agressivo", afirmou.

Cabo Almi defendeu a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde e cobrou que o Comitê Gestor preste esclarecimentos à Câmara. "Estamos vivendo estresse por causa da saúde e não se vê uma luz no fim do túnel", disse. Ele também criticou a criação do comitê: "Comitê não é secretário. Eu quero ver um secretário à frente dessa Secretaria de Saúde".

O vereador Jean Ferreira (PT) também se posicionou a favor da CPI: "As pessoas estão sofrendo, é todo dia reclamação das unidades de saúde… É urgente que esta Câmara Municipal faça uma CPI da saúde. Concordo com o vereador Cabo Almi".

Vanguard - Sound

