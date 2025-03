Vereadores definem cronograma para a CPI do Transporte na Capital

A Câmara Municipal de Campo Grande realizou nesta segunda-feira (31) a primeira audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte na Capital, que investiga irregularidades do Consórcio Guaicurus.

Segundo o vereador Junior Coringa, que compõe a CPI, foram recebidas 78 denúncias sobre o transporte público entre os dias 25 e 31 de março, sendo 62 através do WhatsApp, 8 oir meio de formulários, 5 por e-mails, 2 por ligações e uma presencial.

Durante a audiência, ficou definido o cronograma, que será estruturado em cinco fases distintas, com a população e autoridades sendo ouvidas ao longo da investigação, que deve ser finalizada até julho deste ano.

Confira como ficou a organização de cada fase a investigação:

Fase 1 – Compreender o Contrato - até 17 de abril

Fase 2 – Informações técnicas e jurídicas - de 18 de abril até 15 de maio

Fase 3 – Investigando o Consórcio - de 16 de maio até 5 de junho

Fase 4 – Ouvir a população - de 6 de junho até 19 de junho

Fase 5 – Apresentação do relatório - de 20 de junho até 17 de julho

Os vereadores também definiram as convocações para a CPI, ou seja, quais pessoas serão ouvidas durante a investigação das irregularidades no transporte público de Campo Grande.

Confira os nomes convocados para serem ouvidos pela CPI até o momento:

Nelson Guenshi Asato, representante do Consórcio Guaicirus;

José Mário Antunes da Silva, diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg);

Demetrio Ferreira de Freitas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Urbano de Campo Grande (STTCU/CG);

Paulo da Silva, diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran);

Vinícius Leites Campos, ex-diretor presidente da Agereg;

Odilon de Oliveira Júnior, ex-diretor-presidente da Agereg;

Janine de Lima Bruno, ex-diretor-presidente da Agetran.

