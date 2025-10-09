Vereadores discutem projeto de interesse cultural para a Barão do Rio Branco

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, nesta quinta-feira (9) serão discutidos e votados importantes projetos de lei, com destaque para a proposta que visa reconhecer a Rua Barão do Rio Branco como uma área de relevância cultural e histórica para a cidade.

O Projeto de Lei 11.422/24, apresentado pelos vereadores Ronilço Guerreiro e Epaminondas Neto (Papy), com assinaturas dos vereadores Jean Ferreira e Beto Avelar, propõe a criação da Avenida Calógeras como Área de Interesse Cultural do município, abrangendo a região entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Barão do Rio Branco. A iniciativa busca valorizar e preservar a história dessa importante área central de Campo Grande, além de promover o comércio local e fortalecer o turismo na região.

De acordo com os vereadores, a Avenida Calógeras e a Rua Barão do Rio Branco são locais com grande significado histórico para a cidade, representando a identidade cultural e econômica de Campo Grande. Ronilço Guerreiro destacou que a proposta visa estimular o comércio e atrair pessoas para a região central, com foco na gastronomia, no artesanato e na economia criativa. Ele afirmou ainda que a criação dessa área de interesse cultural será um passo importante para fortalecer as raízes históricas da cidade e criar novos polos de atração turística e comercial.

Ordem do Dia

Além deste projeto, também será votado o Projeto de Lei 11.663/25, que propõe adotar o conceito de "Cidade-Esponja" em Campo Grande, buscando soluções sustentáveis para o gerenciamento das águas pluviais. O vereador Fábio Rocha, autor da proposta, explicou que o objetivo é reduzir alagamentos e enchentes através de um planejamento urbano que utiliza soluções ecológicas para absorver e filtrar a água da chuva de maneira natural.

Outro projeto em pauta é o Projeto de Lei 11.940/25, do vereador Otávio Trad, que inclui no calendário oficial de eventos do município o “Costelão Fogo de Chão”, realizado anualmente pelo Fundação de Rotarianos de Mato Grosso do Sul no primeiro domingo de agosto.

A sessão ordinária também contará com a presença do produtor cultural Daniel Escrivano, que apresentará na Tribuna o Projeto de Lei 12.092/25, que propõe a inclusão do Fesmorena (Festival Estudantil de Música Autoral de Mato Grosso do Sul) no calendário oficial de eventos de Campo Grande. A proposta é do vereador Landmark, autor do convite.

A sessão começará às 9 horas e pode ser acompanhada presencialmente na Câmara Municipal ou pelas transmissões ao vivo pela TV Câmara, no canal 7.3, ou no YouTube.

