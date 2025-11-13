Menu
Vereadores discutem projeto que institui o "Dia da Bronquiolite Obliterante" na Capital

Proposta quer chamar atenção para a doença conhecida como "pulmão de pipoca", enfermidade rara e irreversível

13 novembro 2025 - 07h50Sarah Chaves, com informações do CMCG
Sessão plenária da Câmara Municipal de CGSessão plenária da Câmara Municipal de CG   (Izaias Medeiros/ CMCG)

Os vereadores de Campo Grande votam, nesta quinta-feira (13), o Projeto de Lei nº 11.935/25, que institui o Dia Municipal da Conscientização sobre a Bronquiolite Obliterante – Pulmão de Pipoca, no calendário oficial do município. A proposta, de autoria do vereador Maicon Nogueira, tem como objetivo alertar a população sobre essa doença pulmonar grave e irreversível, relacionada à exposição a substâncias químicas tóxicas, como a diacetila, e também ao uso de cigarros eletrônicos.

Conhecida popularmente como “pulmão de pipoca”, a bronquiolite obliterante é uma condição inflamatória rara que afeta os bronquíolos, pequenas vias aéreas dos pulmões, causando cicatrização e obstrução progressiva, o que dificulta a respiração e compromete a capacidade pulmonar. Os principais sintomas incluem tosse seca persistente, falta de ar, chiado no peito e fadiga, podendo evoluir para insuficiência respiratória crônica. Não há cura definitiva, e o tratamento busca apenas controlar os sintomas e retardar a progressão da doença.

Além desse projeto, também será apreciado o Projeto de Lei nº 12.088/25, de autoria do vereador Otávio Trad, que institui no calendário oficial o evento “Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de Mato Grosso do Sul”, a ser realizado anualmente no mês de dezembro.

Na mesma sessão, os parlamentares votam ainda o Projeto de Lei nº 11.922/25, que denomina “Praça Leonildo José Oliveira de Souza” uma área pública localizada no Bairro Center Park. A proposta, assinada pelos vereadores Marquinhos Trad e Papy, homenageia o morador que viveu por quase três décadas na região e contribuiu ativamente para melhorias na comunidade.

A sessão ordinária tem início às 9 horas, podendo ser acompanhada presencialmente ou ao vivo pela TV Câmara (canal 7.3) e pelo YouTube da Casa de Leis

