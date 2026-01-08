Vereadores do PSDB não participam de Comissão Municipal 'de olho' nas Eleições 2026

Visando o próximo pleito, vereadores de Campo Grande filiados ao PSDB não participam da nova composição da Comissão Provisória Municipal da legenda, pois já integram o órgão partidário a nível estadual que concentra esses quadros em sua articulação política.

O presidente da Comissão Provisória Estadual do PSDB em Mato Grosso do Sul, deputado federal, Beto Pereira, destacou o foco eleitoral da legenda. “Os vereadores estão na comissão executiva estadual. Neste momento vamos concentrar forças nas eleições deste ano! Esse vai ser o grande foco de decisões”, afirmou.

Na comissão estadual, os vereadores Flávio Cabo Almi, Sílvio Pitu e Victor Rocha atuam como membros efetivos e o professor Juari ocupa a função de primeiro-secretário.

A comissão provisória municipal do PSDB foi instituída no dia 6 de janeiro. O novo colegiado é presidido por Jonas de Paula e sua diretoria é composta por Almir Morro Cantero, que ocupa a vice-presidência; Valter Zeola Caxiado, responsável pela tesouraria; e Ademir Santana Delmondes, na secretaria.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também