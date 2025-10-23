Menu
Política

Vereadores votam campanha de saúde dos homens e cota habitacional para agentes de saúde

O veto a Política Municipal de Incentivo ao Jovem Empreendedor também está em pauta

23 outubro 2025 - 09h10Sarah Chaves
Câmara Municipal de Campo Grande - Câmara Municipal de Campo Grande -   (Foto: Divulgação)

A Câmara Municipal de Campo Grande analisa nesta quinta-feira (23), em segunda discussão, o Projeto de Lei 11.516/25, que institui a Campanha Municipal de Atenção à Saúde dos Homens, destinada a alertar e orientar sobre o diagnóstico precoce e prevenção de doenças no Município de Campo Grande.

Conforme a proposta, os exames serão realizados anualmente, conforme recomendação das equipes de saúde. A proposta é do vereador Dr. Victor Rocha, assinada também pelo vereador Flávio Cabo Almi.

Os vereadores votam ainda, em segunda discussão, o Projeto de Lei 11.374/24, que institui cota de 15% para Agentes Comunitários de Saúde em programas de habitação popular. O objetivo é garantir moradia digna a esses profissionais, conforme previsto na Lei Federal 11.350/2006. A proposta é dos vereadores Clodoilson Pires e Dr. Lívio.

Será votado ainda o veto total ao Projeto de Lei 11.592/25, que institui no Município de Campo Grande a Política Municipal de Incentivo ao Jovem Empreendedor. A proposta é do vereador Maicon Nogueira e busca fomentar a cultura empreendedora entre os jovens reconhecendo sua importância no cenário econômico e social, bem como oferecer programas de microcrédito, em conformidade com lei federal. No veto, a prefeitura justificou vício de iniciativa, alegando que a proposta cria despesas ao possibilitar aquisição de itens e equipamentos, além de estabelecer obrigações específicas de competência para as Secretarias Municipais.

 

