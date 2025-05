Vereadores votam criação da Frente Parlamentar para Assuntos Fundiários

O Projeto de Resolução 582/25, que institui a Frente Parlamentar para Assuntos Fundiários na Câmara Municipal de Campo Grande será apreciado em discussão única.

A proposta é da Mesa Diretora e impõe como objetivo da Frente Parlamentar é promover a articulação institucional entre Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como com a sociedade civil, para o avanço das políticas de regularização fundiária urbana e rural.

O grupo deverá apoiar e fiscalizar a implementação de políticas públicas que garantam o direito à moradia, incentivar a criação de programas específicos para regularização fundiária, defesa da justiça social e ambiental, entre outros.

A composição da Frente Parlamentar para Assuntos Fundiários será definida em ato da Mesa Diretora.

