Vereadores votam LDO com as prioridades para os recursos da Capital em 2026

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026 será votada durante duas sessões nesta quinta-feira (3), contendo 277 emendas dos vereadores para garantir recursos para áreas como desenvolvimento, infraestrutura, saúde, educação e outras que buscam melhorias à população.

As diretrizes para a Lei Orçamentária de Campo Grande para o exercício financeiro de 2026 estão previstas no Projeto de Lei 11.777/25, do Poder Executivo no valor de R$ 6,66 bilhões para o próximo ano, valor inferior ao estimado para o Orçamento deste ano, de R$ 6,68 bilhões.

O vereador Otávio Trad, relator da proposta e presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, entregou o relatório à Mesa Diretora, contendo as emendas que foram incorporadas. Foram 317 emendas apresentadas, sendo 34 inaptas e seis aglutinadas. “Foi um número recorde de apresentação de emendas pelos vereadores e vereadoras. Você vê que a Legislatura tem corpo e alma de muito trabalho. E tivemos um número ínfimo nas inaptas, com algum vício de formalidade ou ilegalidade”, afirmou o vereador Otávio Trad. Na data, ele acrescentou ainda que “é uma peça importantíssima para a cidade, afinal norteia as áreas que são vistas pela prefeitura, vereadores e população como as áreas em que deve ser investido o Orçamento da Capital”.

A LDO é usada para estabelecer metas da administração pública e como base para elaborar o orçamento, que é definido por meio da LOA (Lei Orçamentária Anual).

A Sessão ordinária inicia às 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na Câmara Municipal, e pode ser acompanhada presencialmente ou na transmissão ao vivo na TV Câmara no canal 7.3 ou no Youtube da Casa de Leis.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também