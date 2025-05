Vereadores votam parecer em projeto de instalação de câmeras em salas de aula

A proposta do vereador Rafael Tavares, assinada ainda pelo vereador André Salineiro, institui o Programa Educação ao Vivo, nas escolas municipais de Campo Grande e terá a materialidade analisada na Câmara Municipal nesta terça-feira (6), sobre o parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final (CCJ).

Segundo o autor, a medida visa garantir maior transparência, segurança e qualidade no ambiente escolar através da instalação de câmeras de vídeo e áudio nas salas de aula das escolas municipais durante o período letivo. O acesso às gravações será restrito, mediante autorização.

Em Plenário, será avaliado o recurso do autor em relação ao parecer da Comissão. Os vereadores decidirão se a proposta segue tramitando na Casa ou se será arquivada.

Ordem do Dia

Será votado também, em segunda discussão, o Projeto de Lei 11.617/25, que institui o Dia Municipal dos Aventureiros, a ser comemorado no dia 18 de maio de cada ano. A proposta é do vereador Leinha, com objetivo de reconhecer e valorizar as atividades realizadas pelas crianças que participam do Programa Aventureiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Em segunda discussão, será votado ainda o Projeto de Lei 11.127/23, que modifica o trecho entre a Rua Monsenhor Sarriom (quadra 73) e a Rua Charlote (quadra 31). A via passaria de Rua Monsenhor para Rua Vereador Edson Shimabukuro no Jardim Aero Rancho.

Conforme a justificativa do vereador Prof. juari, a Rua Monsenhor Sarrion muda de sentido logo após a Rua Capitalista (quadra 73) e há confusão na numeração de imóveis. A proposta busca homenagear Edson Shimabukuro, conhecido como My Body, engenheiro e vereador de 2013 a 2016, que faleceu em 2023.

Já em primeira discussão, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 11.443/24, que denomina “Praça Humberto de Alencar” a praça localizada no parcelamento da Vila Palmira, Bairro Santo Amaro, entre as quadras 57, 50 e 51, tendo como limites as ruas Constantinopla e Guiratinga e a Avenida Aeroporto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também