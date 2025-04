Vereadores votam projeto de acesso universal a exames de diagnóstico

Os vereadores votam nesta terça-feira (1°), três projetos de Lei durante a Ordem do Dia na Câmara Municipal, sendo um deles o PL 11.353/24, do vereador Dr. Victor Rocha que institui o Programa de Acesso Universal a Exames de Diagnóstico em Campo Grande,

A proposta, que será votada em segunda discussão, busca contribuir para a promoção da saúde, prevenção e diagnóstico precoce de doenças; reduzir as desigualdades no acesso à saúde, melhorar a qualidade de vida da população; diminuir a carga de doenças evitáveis e custos associados à saúde pública e proporcionar um diagnóstico ágil e preciso a pacientes, contribuindo para tratamentos mais eficazes.

Também de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, segue para Plenário o Projeto de Lei 11.464/24, que estabelece diretrizes para a inclusão e garantia do atendimento integral à mulher com foco na endometriose. A proposta prevê que a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, crie mecanismos para agilizar o encaminhamento de pacientes suspeitas de endometriose para os serviços especializados, reduzindo tempo de espera.

A criação do corredor comercial no Bairro Jardim Centro Oeste, na Avenida dos Cafezais, entre a Avenida Delegado Alfredo Hardman e a Rua Campo Nobre também vai ser pauta de discussão, previsto no Projeto de Lei 10.145/21. Entre os objetivos, a proposta busca promover desenvolvimento do comércio ali instalado, atrair novos investimentos, além de outras melhorias. A proposta é do vereador Junior Coringa.

