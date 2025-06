Vereadores votam projeto para criar a Casa do Autista em Campo Grande

O projeto de lei que prevê a criação da Casa do Autista entra em votação nesta quinta-feira (5), na Câmara Municipal de Campo Grande. A proposta é do vereador Junior Coringa (MDB).

De acordo com o texto, a Casa do Autista será para tratamento de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo neuropediatria, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, nutricionista, psicopedagogia e serviço social.

Também será votado o Projeto de lei 11.661/25, que denomina “Praça Antônio Morais dos Santos” a área localizada na Rua Nicomedes Vieira de Rezende, esquina com a Rua Miguel Sutil, Bairro Vilas Boas, em Campo Grande.

A proposta é dos vereadores André Salineiro, Carlos Augusto Borges (Carlão), e Epaminondas Neto (Papy). A denominação dessa praça homenageia Antônio Morais, que foi empresário e pecuarista, ajudando várias instituições. Foi ainda o único doador de toda a estrutura do Hospital do Câncer de Barretos, com filial em Campo Grande.

