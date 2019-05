Vereadores votam três projetos de lei na quinta-feira

Rayani Santa Cruz, com informações da assessoria

Os vereadores da Câmara de Campo Grande votam três projetos de lei na sessão ordinária de quinta-feira (9). Em segunda discussão e votação, será votado o projeto de lei nº 9.174/19, que dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição de concurso público municipal para voluntários que servirem à Justiça Eleitoral e dá outras providências. A proposta é de autoria do vereador Chiquinho Telles.

Por fim, em primeira discussão e votação, serão votados outros dois projetos. O projeto de lei nº 9.134/18, de autoria da vereadora Enfermeira Cida Amaral, que dispõe sobre a participação dos produtores rurais e orgânicos do município de Campo Grande em eventos organizados, patrocinados ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal e dá outras providências.

E o projeto de lei nº 9.176/19, que revoga a lei nº 3.298, de 20 de novembro de 1.996, que declara de utilidade pública municipal a Fundação Eduardo Contar. A proposta é de autoria da Mesa Diretora.

Palavra Livre - A sessão contará com a participação da psicanalista e coordenadora do Projeto Nova, Viviane Vaz, que discorrerá sobre o tema "Maio Laranja - combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e dos adolescentes no município de Campo Grande". O convite foi feito pelo vereador Papy.

E também usará a Tribuna a juíza da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso de Campo Grande-MS, Katy Braun do Prado, que discorrerá sobre o dia 18/05 – "Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes". O convite foi feito pela vereadora Enfermeira Cida Amaral.

Serviço

A sessão ordinária de quinta-feira (9) será realizada, a partir das 9h, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na avenida Ricardo Brandão, 1.600, bairro Jatiúka Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms .

Deixe seu Comentário

Leia Também