Política

Verruck confirma saída de secretaria em março e vê risco em indefinição do PSD nacional

O secretário estadual avalia que estratégia presidencial do partido pode complicar o cenário eleitoral

04 fevereiro 2026 - 08h37Sarah Chaves
Secretário Jaime Verruck da SemadescSecretário Jaime Verruck da Semadesc   (Sarah Chaves/JD1)

O secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck confirmou que deixará o comando da pasta no dia 30 de março, prazo próximo ao limite legal de desincompatibilização para quem pretende disputar cargo eletivo em 2026. Para o JD1, o titular também avaliou o cenário nacional do PSD e demonstrou preocupação com a estratégia do partido ao lançar mais de um nome à presidência

Questionado se mantinha a previsão de saída, Verruck foi direto. “Eu saio da Secretaria dia 30 de março, que é quase a data limite, que é 6 de abril”. Segundo ele, a decisão está alinhada ao projeto político já externado publicamente, que inclui a possibilidade de concorrer a uma vaga em Brasília, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado.

Ao comentar o quadro nacional do PSD, que hoje reúne três possíveis presidenciáveis, o secretário avaliou que o excesso de opções pode dificultar a consolidação do partido no cenário eleitoral. “É uma preocupação, porque ter três candidatos a presidente obviamente vai implicar numa decisão não muito fácil de qual a escolha que vai ser feita”. Para Verruck, embora o governador do Paraná, Ratinho Junior, apareça melhor posicionado nas pesquisas, a indefinição não é estratégica. 

Verruck também observou que o cenário nacional acaba refletindo nos estados e pode impactar a formação de chapas locais. “Até complica um pouco”, disse. "O PSD está em uma fase que tem que realmente fazer uma boa avaliação, porque ele tem que montar uma chapa. Hoje nós temos o senador Nelsinho, mas nós não temos, aparentemente, candidatos a federal, a estadual[...] Aí, pode ter uma possibilidade de saída de alguns membros, exatamente em função dessa não capacidade de montar uma chapa".

Em 2022, Verruck chegou a ser cotado para concorrer a deputado federal pelo PP, mas acabou desistindo às vésperas do prazo final.


 

