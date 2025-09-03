Verruck indica possibilidade de disputar cargo federal em 2026

Nesta quarta-feira (3), o secretário estadual Jaime Elias Verruck (PSD) comentou à imprensa seu interesse em disputar uma vaga em Brasília nas próximas eleições.
“Estou filiado ao PSD já faz um ano. Vamos acompanhar o governador Eduardo Riedel no PSD. Eu pretendo ser candidato. Meu caminho seria Brasília, seja para o Senado ou a Câmara dos Deputados”, disse.
Verruck chegou a ser cotado para disputar as eleições de 2022, quando seria candidato a deputado federal pelo PP, mas desistiu em cima da hora.
Na próxima segunda-feira (8), as lideranças do PSD em Mato Grosso do Sul vão se reunir para definir os rumos do partido rumo às eleições de 2026. Segundo o presidente do PSD, senador Nelsinho Trad, o encontro servirá para “discutir o cenário das movimentações partidárias e o quadro das eleições 2026 majoritárias e proporcionais”.
Estarão presentes na reunião o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto; os vereadores Otávio Trad e Neuza, representando os parlamentares da Capital e do interior; a prefeita Nair Brant, representando os prefeitos; e o vice-prefeito Emerson Garrucha, representando os vice-prefeitos. O encontro ocorrerá na sede do partido, em Campo Grande.
