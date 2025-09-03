Verruck indica possibilidade de disputar cargo federal em 2026

Vinícius Santos e Sarah Chaves atualizado em 03/09/2025 às 13h48

Nesta quarta-feira (3), o secretário estadual Jaime Elias Verruck (PSD) comentou à imprensa seu interesse em disputar uma vaga em Brasília nas próximas eleições.

“Estou filiado ao PSD já faz um ano. Vamos acompanhar o governador Eduardo Riedel no PSD. Eu pretendo ser candidato. Meu caminho seria Brasília, seja para o Senado ou a Câmara dos Deputados”, disse.

Verruck chegou a ser cotado para disputar as eleições de 2022, quando seria candidato a deputado federal pelo PP, mas desistiu em cima da hora.

Na próxima segunda-feira (8), as lideranças do PSD em Mato Grosso do Sul vão se reunir para definir os rumos do partido rumo às eleições de 2026. Segundo o presidente do PSD, senador Nelsinho Trad, o encontro servirá para “discutir o cenário das movimentações partidárias e o quadro das eleições 2026 majoritárias e proporcionais”.

Estarão presentes na reunião o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto; os vereadores Otávio Trad e Neuza, representando os parlamentares da Capital e do interior; a prefeita Nair Brant, representando os prefeitos; e o vice-prefeito Emerson Garrucha, representando os vice-prefeitos. O encontro ocorrerá na sede do partido, em Campo Grande.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Política PSD fará reunião para discutir cenário político para 2026 em MS, afirma Nelsinho

Reportar Erro

Saiba Mais Política PSD fará reunião para discutir cenário político para 2026 em MS, afirma Nelsinho

Deixe seu Comentário

Leia Também