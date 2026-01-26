Menu
Menu Busca segunda, 26 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Política

Veto que pode suspender aumento da taxa do lixo vai a votação em 3 de fevereiro

Apreciação ocorre na primeira sessão ordinária do ano da Câmara Municipal de Campo Grande e pode impactar os valores do IPTU de 2026

26 janeiro 2026 - 16h39Taynara Menezes
A decisão de pautar a votação foi tomada na manhã desta segunda-feira A decisão de pautar a votação foi tomada na manhã desta segunda-feira   (Foto: Camara)

A Câmara Municipal de Campo Grande vota na próxima terça-feira (3), o veto do Executivo ao Projeto de Lei Complementar 1.016/26, que suspende os efeitos do Decreto 16.402/2025 e impede o aumento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares para 2026.

A decisão de pautar a votação foi tomada na manhã desta segunda-feira (26), durante reunião com a participação de vários vereadores. A matéria será apreciada logo no início dos trabalhos legislativos de 2026, durante a primeira sessão ordinária do ano.

O resultado da votação impacta diretamente os valores dos carnês do IPTU, que registraram aumentos em razão da majoração da taxa do lixo e da redução do desconto para pagamento à vista, medidas adotadas unilateralmente pela prefeitura.

O presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto (Papy), afirmou que ficou deliberado pelo colegiado que o veto será apreciado imediatamente na retomada das sessões, permitindo que os vereadores se manifestem novamente sobre o aumento da taxa. Segundo ele, a Câmara atuou em defesa dos contribuintes ao criar comissão para acompanhar o caso e convocar sessão extraordinária durante o recesso parlamentar.

De acordo com o presidente, a comissão conseguiu a prorrogação do prazo de pagamento para o dia 12 de fevereiro e garantiu prazo também para quem optou pelo parcelamento, embora não tenha sido possível manter o desconto de 20% para pagamento à vista.

A Câmara ressalta que o principal aumento observado nos carnês ocorreu em função da taxa do lixo, cuja atualização é definida exclusivamente por decreto do Executivo, além da redução do desconto à vista. A atualização da base de cálculo do IPTU, por sua vez, ocorreu apenas com a aplicação da correção inflacionária anual, procedimento adotado nos anos anteriores.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caminhada encerrou ato pró-anistia em Brasília
Política
Ana Portela vê manifestação em Brasília como marco político para 2026
Foto: Reprodução CNN
Política
Planalto reforça segurança antes da chegada de Nikolas Ferreira em Brasília
eto Pereira pede respeito e cobra punição nas fraudes do INSS no Dia do Aposentado
Política
No Dia do Aposentado, Beto Pereira reforça debate sobre fraudes no INSS
O ministro também fez referência aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023
Política
Moraes determina retirada de bolsonaristas acampados na Papudinha e cita atos de 8 de janeiro
Vídeo: Trompetista ironiza caminhada de Nikolas Ferreira e vídeo viraliza nas redes
Política
Vídeo: Trompetista ironiza caminhada de Nikolas Ferreira e vídeo viraliza nas redes
Vídeo: Prefeito de Ivinhema 'arrega' e rasga pedido de aumento do próprio salário para R$ 35 mil
Política
Vídeo: Prefeito de Ivinhema 'arrega' e rasga pedido de aumento do próprio salário para R$ 35 mil
Governador de Minas Gerais, Romeu Zema
Política
Pré-candidato à presidência, Zema diz que foco é unir a direita no segundo turno
Presidente Lula em sua última reunião ministerial de 2025, na Granja do Torto
Política
Governo Lula pode perder cerca de 20 ministros com candidaturas em 2026
Lula participará de encerramento do Encontro Nacional do MST na sexta
Política
Lula participará de encerramento do Encontro Nacional do MST na sexta
Vereador André Salineiro
Política
Salineiro diz que Câmara não pode se omitir diante da alta cobrança no IPTU

Mais Lidas

Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Imagens da ação criminosa
Polícia
Trio é indiciado por furto de R$ 35 mil em atacadão de Dourados