Videira recebe doações da Força Nacional e encontra Moro

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, participa às 9h, no Palácio da Justiça, na Esplanada dos Ministérios, de uma reunião do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp) com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

No período da tarde, às 15h, na Praça dos Três Poderes, o secretário Antonio Carlos Videira participa da solenidade de entrega de viaturas, armamentos, munições, coletes, entre outros equipamentos, avaliados em R$ 1.507.205, 20, para as forças de segurança de Mato Grosso do Sul.

O evento contará com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Após a reunião no período da manhã, está prevista a realização de diversas reuniões com representantes das polícias Federal e Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional (Depen), da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) e Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad).

A agenda de trabalho no período da manhã será encerrada pelo secretário da Senasp, Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira.

De acordo com Vidiera, as doações fazem parte de um convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Púbica, que prevê a cedência de policiais civis, militares, agentes penitenciários, entre outros do estado para atuarem na Força Nacional, em contrapartida são destinados diversos benefícios à Sejusp.

Serão entregues estão três picapes, oito carabinas Imbel IA-2, oito fuzis Imbel 7,62, 15 pistolas Imbel, 77 coletes balísticos, 100 mochilas táticas, 150 mochilão digitalizado, uma barraca com ar condicionado e kit iluminação, cartuchos de vários calibres, capacetes, coldres, bastões, botas, luvas, entre outros equipamentos operacionais.

