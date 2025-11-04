Menu
Política

Vídeo: "A esquerda gosta é de bandido", rebate deputado em discussão na Alems

Coronel David debateu as críticas de Pedro Kemp sobre operação no Rio, durante sessão desta quarta-feira

04 novembro 2025 - 17h55Taynara Menezes    atualizado em 04/11/2025 às 17h55

O debate sobre a operação policial que deixou mais de 100 mortos nos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, marcou a sessão desta terça-feira (4) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). As críticas do deputado Pedro Kemp (PT) à ação desencadearam uma resposta dura de Coronel David (PL), acirrando os ânimos no plenário.

Kemp afirmou que o combate ao tráfico e ao crime organizado “não se faz com mortes, mas com planejamento e inteligência”. Segundo ele, as operações nas favelas são ineficazes e midiáticas. “Mais uma vez, o que se viu foi uma fila de corpos. Os chefes do crime continuam soltos, tomando uísque fora das comunidades. O problema não se resolve com sangue”, disse o parlamentar.

Coronel David reagiu com veemência. “Comparar o morro à Faria Lima é conversa de esquina. A esquerda gosta é de bandido. A operação foi planejada por mais de um ano, acompanhada pela Justiça e teve o apoio da maioria da população”, afirmou o ex-comandante da PM.

O deputado do PL também criticou a proposta de integração nacional das polícias, defendida por Kemp. “Isso tira poder dos governadores, e ninguém vai aceitar”, declarou.

A discussão ainda teve apoio a Kemp de Zeca do PT, que classificou a defesa da operação como “patética e vergonhosa”, e de Gleice Jane (PT), que questionou a letalidade policial. “Quem morre é sempre o pobre. Nós defendemos o direito à vida, como diz a Constituição”, ressaltou.

 

