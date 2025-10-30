VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima

Um menino, de apenas 4 meses, foi encontrado morto pelos pais durante a tarde desta quinta-feira (30). O achado foi feito em uma casa da Rua Enrique Barbosa Martins, localizada no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, o pequeno estava dormindo quando foi achado, já em rigidez cadavérica, pelos genitores. As equipes de socorro foram acionadas, mas ao chegar no endereço indicado puderam apenas constatar o óbito da vítima.

Diante da situação, a Polícia Militar também foi acionada, junto com a Perícia Técnica e a DEPCA (Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente).

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também