Vídeo: Rose Modesto fala das suas expectativas para as eleições

A deputada federal Rose Modesto (PSDB), votou nas eleições municipais de 2020 na manha deste domingo (15), e se disse preocupada com os índices de abstenções que sugerem ser maiores nesse ano de pandemia.

Em vídeo enviado ao JD1 Notícias, ela disse já ter exercido seu papel de eleitora votando no dia de hoje. “Acabei de exercer o meu papel de cidadã, de eleitora, votando nessas eleições. A expectativa que a gente com essas eleições, por conta da pandemia, infelizmente um índice de abstenção mais alto”, disse a deputada.

Rose ainda continua o vídeo dizendo ter a expectativa de que as pessoas estão mais conscientes e criticas para as eleições, para ela esse é um fator positivo, pois todos estão passando por um ano difícil, devido ao novo coronavírus. “Tenho a expectativa de que as pessoas que estão indo as urnas estão indo conscientes, um pouco mais criticas. Os eleitores estão acompanhando mais, está mais informado, então isso é muito positivo, pois esse é um ano difícil para todo mundo, em todos os setores”, disse ela.

“É a primeira vez na história do país que ocorre uma eleição totalmente diferente, onde o candidato teve mais dificuldade de se aproximar dos eleitores para apresentar suas propostas. Mas ainda assim, a gente acredita que com as redes sociais os eleitores conseguiram buscar as informações necessárias para garantir o voto”, finalizou a deputada falando sobre a adaptação das eleições para a pandemia.

Assista ao vídeo:

