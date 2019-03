Vídeo - Deputado apanha de vereador e sai machucado

O deputado federal Emerson Petriv (PROS), o Boca Aberta e o vereador Amauri Cardoso (PSDB) acabaram brigando, na manhã de sábado (23), na Avenida Juscelino Kubitschek, no centro de Londrina, no Paraná.

O desentendimento entre os dois ocorreu durante a Conferência Municipal de Saúde e acabou evoluindo para uma briga. Assessores do deputado filmaram o momento em que Cardoso dá um soco em Boca Aberta, que é atingido no rosto.

Segundo informações do site Ric Mais PR, o desentendimento aconteceu porque o vereador fez um discurso sobre a valorização dos profissionais da saúde e, durante a sua fala, citou uma situação que envolvia o deputado Boca Aberta. Especificamente, ele criticou em vídeo publicado pelo deputado, no qual ele acorda um médico de plantão no Hospital São Camilo, em Jataizinho.

Ao terminar o discurso, Amauri saiu para ir embora, mas foi questionado por Boca Aberta que queria tomar satisfações. Ele disse que foi cercado pelo deputado federal, e que tentou evitar confusão, disse ainda que Boca Aberta o atacou com agressões verbais e palavras de baixo calão, foi o momento em que aconteceu a agressão física.

Boca Aberta foi atendido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), ele foi levado para o hospital. O deputado passou por exames pois havia quebrado o nariz com o soco que levou.

Amauri Cardoso registrou um boletim de ocorrência no 2º Distrito Policial (DP) dizendo que também foi agredido pelo deputado federal.

